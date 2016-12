Mooi om te zien: George Michael in James Cordens eerste Carpool Karaoke

De (muziek)wereld is in shock na het plotselinge overlijden van zanger George Michael. Ook komiek James Corden is ontdaan: “Ik heb van George Michael gehouden, zolang ik mij maar ken herinneren”, schrijft hij op Twitter. Extra speciaal: Michael was zijn Cordens eerste gast in het immens populaire ‘Carpool Karaoke’.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Kunnen mannen beter autorijden dan vrouwen?

Bron: Youtube