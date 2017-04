Gepest ‘tumormeisje’ heeft eindelijk de liefde van haar leven gevonden

De 22-jarige Sophie Walker staat al jaren bekend als ‘het tumormeisje’. Al sinds haar geboorte lijdt ze aan neurofibromatose, een ongeneeslijke ziekte die ervoor zorgt dat er goedaardige tumoren in haar gezicht groeien. Na jarenlang hiermee getreiterd te zijn, heeft Sophie eindelijk iemand gevonden die haar accepteert zoals ze is.

Sophie kan dan ook haar geluk niet op. ”Ik heb eindelijk iemand gevonden die trots is om bij mij te zijn.”

Verlamd gezicht

Neurofibromatose is een ziekte die in verschillende vormen voorkomt. Sophie heeft de aandoening van haar moeder geërfd. “De tumor in mijn gezicht is een goedaardige tumor, die langzaam groeit sinds mijn geboorte”, vertelt ze aan The Daily Mail. “Mensen vroegen me altijd of ik het niet gewoon kon laten verwijderen, maar omdat er zenuwuiteinden in de zwellingen zitten is dat niet mogelijk. Dan zou mijn hele gezicht namelijk verlamd worden.”

”50 euro om te zoenen”

Sophie krijgt van jongs af aan al commentaar op haar uiterlijk. Mannen waren bijvoorbeeld nooit serieus in haar geïnteresseerd. Vaak wilden ze alleen met haar afspreken om selfies te maken die ze vervolgens op Facebook zetten om er de spot mee te drijven. “Eén keer heeft een groep mannen zelfs 50 euro gewed om mij te zoenen.”

Schamen

Gelukkig kwam Christian op haar pad: een man die haar volledig accepteert zoals ze is. “Ik dacht dat ik nooit een leuke man zou ontmoeten. Mannen schaamden zich altijd voor me, maar nu heb ik iemand gevonden waardoor ik me mooi voel en die van me houdt zoals ik ben.” De twee zijn inmiddels al een half jaar bij elkaar.

Flink geflirt

Sophie en Christian kenden elkaar al wel van school, maar hadden nooit serieus afgesproken. Afgelopen september was het raak. De twee gingen op date en de vonk sloeg direct over. “We zouden eigenlijk alleen bijpraten als vrienden, maar er werd flink geflirt en ik besefte dat ik meer voelde”, zegt Sophie. “Toen we elkaar de volgende keer zagen hebben we gezoend.”

Verliefd

“Ik vond hem echt heel erg leuk, maar was voorzichtig om mijn gevoelens te laten zien omdat ik eerder ben gekwetst”, gaat Sophie verder. Nu zijn de twee enorm verliefd. “Hij is trots om bij mij te zijn en ik ben zo blij dat ik zo’n speciaal iemand heb gevonden.”

Toekomst

Sophie heeft al veel operaties gehad en in de toekomst zullen er nog meer volgen, maar met Christian aan haar zijde heeft Sophie er alle vertrouwen in. “Ik zie er heel erg naar uit om met Chris te zijn”, vertelt Sophie. “Met de steun van alle lieve mensen om mij heen heb ik eindelijk mijn zelfvertrouwen gevonden. En dat is wat mij echt mooi maakt.”

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook/iStock