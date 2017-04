Gerrie is blij dat ze koos voor de liefde van haar leven – ook al was hij 36 jaar ouder

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Gerrie, die blij is dat ze voor de liefde heeft gekozen. Ook al was hij 36 jaar ouder dan zij, liefde overwint alles (zoals ook in de video hierboven).

De jaren doen er niet toe

Als 23-jarige jonge vrouw werd ik verliefd op een 59-jarige man. Wij gingen van elkaar houden en wilden met elkaar trouwen. In die tijd was samenwonen niet aan de orde en zo kwam het dat hij bij mijn ouders toestemming vroeg. Ik hoor mijn vader nog zeggen: “Mijnheer, daar is de deur! Oud hoort bij oud en jong bij jong.” Zelf vonden wij het ook niet gewoon dat er een leeftijdsverschil van 36 jaar was en we hadden eigenlijk wel begrip voor het standpunt van mijn ouders. Maar onder het mom dat ik vandaag of morgen geschaakt zou worden om te trouwen, meldden mijn ouders zich op het gemeentehuis en gaven toestemming voor ons huwelijk. Binnen een jaar was de relatie tussen mijn ouders en mijn echtgenoot meer dan goed te noemen. Over en weer was er groot respect. Wij zijn uiteindelijk 38 jaar getrouwd geweest, mijn man stierf op 98-jarige leeftijd. Wij kregen een zoon, die ons weer kleinzonen bezorgde. Het grootste geschenk dat wij in ons leven konden krijgen. Mijn man leeft al 20 jaar niet meer. Zelf ben ik ruim 80 jaar en woon in een serviceflat. Afgelopen week was één van de kleinzonen hier om de berging op te ruimen. Hij bracht grote oude broodtrommels mee, vol met papieren en foto’s. Direct ben ik begonnen om alles door te nemen en kwam vele herinneringen tegen. Mapjes met het zo bekende handschrift van mijn man met ‘bewaren’ erop aangetekend. Ik verloor mij in de tijd. Herinneringen, allemaal met gouden randjes. Toen kwam ik een briefje tegen waarop stond: “Ik denk dat G. nog steeds niet begrijpt hoe ik haar bewonder en hoezeer ik haar liefheb.” 20 jaar na zijn dood was ik weer in tranen van vreugde en liefde voor hem. Nog altijd! – Gerrie

Libelle is op zoek naar mooie of ontroerende brieven voor in Libelle Netwerk. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

LEES OOK:

Beeld: iStock