‘Als het maar gezond is’, antwoorden aanstaande ouders vaak op de vraag of ze een jongetje of een meisje willen. Het maakt natuurlijk ook niet uit, maar velen willen wel graag voor de geboorte weten wat het wordt (en het delen, zie video). Is dat altijd wel zo leuk? 3 redenen om je te laten verrassen!

1. Voor je bevalling ontdekken of je een jongen of meisje krijgt kan teleurstellend zijn.

Als je al vanaf het eerste moment dat je 2 streepjes op je zwangerschapstest zag staan, hoopte je stiekem op een meisje. Wanneer je dan bij de 20-weken echo te horen krijgt dat jouw kindje en eh… piemel heeft, kan je een lichte teleurstelling toch niet onderdrukken. Hoe anders is dat wanneer je kindje op je borst wordt gelegd na een bevalling van, laten we zeggen, 53 uur. Dan ben je alleen maar blij met het kleintje dat je jouw kind mag noemen.

2. Je krijgt minder roze of juist blauwe kraamcadeaus

Als je vooraf al aan al je vrienden en familie vertelt of jullie een jongetje of meisje krijgen, is de kans groot dat tante Gea spontaan een sprei voor je zal breien in het zoetste roze (of blauw) dat ze kan vinden…

3. Het is leuker om 2 namen te verzinnen in plaats van 1

Bovendien heb je dan later ook een antwoord als je zoon/dochter je deze vraag stelt: ‘Hoe had ik gegeten als ik een meisje/jongen was?’

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock