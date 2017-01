Gesluierde vrouwen scoren internethit met catchy popliedje

Een liedje van 6 vrouwen die gesluierd basketballen en op skateboards rijden, heeft in Saoedi-Arabië voor discussie gezorgd. In de clip, die al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken werd, wordt gepleit voor meer vrouwenrechten.

De Majedalesa-zangeressen doen met het liedje ‘Hwages’ hun beklag over de vrouwonvriendelijke wetten in het conservatieve Saoedi-Arabië. Vrouwen mogen er amper iets zelf bepalen. Hun echtgenoot of vader beslist of ze mogen reizen, werken of een bankrekening mogen openen. Vrouwen zijn niet eens verzekerd van zorg: mannen bepalen of een vrouw naar het ziekenhuis mag. Ze mogen wel stemmen, maar pas sinds 2011.

Op de hak

Saoedische vrouwen mogen ook niet autorijden, en dat wordt in deze videoclip heel grappig op de hak genomen. Het zestal stapt, nog voor het liedje begint, in een auto waar een heel klein jongetje achter het stuur zit. Vervolgens rijden ze zelf in de clip op kinderfietsjes, scooters, rollerblades en een skateboard. Ze dragen een traditionele zwarte nikab – een soort boerka, maar met ruimte voor de ogen – maar eronder zijn hippe sneakers en gekleurde bloemetjesjurken zichtbaar. Ze dansen, bowlen en spelen basketbal.

There’s a new feminist pop song in Saudi Arabia scandalising authorities. #hwages https://t.co/NHGMKeJBDv pic.twitter.com/FL3QLyrn7o — The Observers (@Observers) 3 januari 2017

De tekst in het liedje is ondubbelzinnig: ‘Dat mannen mogen uitsterven want ze maken ons geestelijk ziek’, en ‘Dat geen van hen gezond mag blijven, ze lijken allemaal bezeten door een vrouwelijke duivel.’ Zelfs Trump en zijn vrouwonvriendelijke uitspraken komen even voorbij.