Jongetje (8) was beroemd om zijn spieren: zo ziet hij er nu uit

Richard Sandrak werd als 8-jarig jongetje wereldberoemd vanwege zijn extreme spiermassa voor een kind van zijn leeftijd. Hoe zou het nu, 16 jaar later, met hem gaan?

Richard komt uit Oekraïne en had een vader die kampioen was in martial arts en een moeder die op hoog niveau aan aerobics deed. Toen Richard 2 jaar was, verhuisde de familie van Oekraïne naar de Verenigde Staten omdat zijn vader daar zijn vechttechnieken wilde verbeteren. Richard ging altijd mee en begon daardoor op deze absurd jonge leeftijd ook te trainen.

Kleine Hercules

Een normale jeugd zat er voor het mannetje niet in. Hij trainde iedere dag met zijn vader en creëerde zo het verbazingwekkende gespierde lijf. Geen wonder dat hij ‘kleine Hercules’ genoemd werd. In bovenstaande video zien we hoe Richard er nu op 24e jarige leeftijd uitziet. Hij is een stuk minder gespierd dan vroeger, maar heeft nog steeds een avontuurlijk bestaan…

Bron: Little Things. Beeld: Kijk.nl