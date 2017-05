De eerste getrouwde teckels van Nederland zijn een feit

Teckels Boy en Saartje zijn getrouwd. Onder toeziend oog van een heuse ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zoetermeer ondertekenden zij de trouwakte met een stempel van hun pootjes.

Zoals je ziet in het videoverslag werd werkelijk alles uit de kast gehaald om er een prachtige dag van te maken voor de stapelverliefde hondjes. Er waren honderden genodigden aanwezig en het prachtige paar was gekleed in een smoking en trouwjurk. <3

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock