Aan het altaar beloof je elkaar eeuwige trouw, maar helaas geldt dit niet voor elk getrouwd koppel. Niet ieder huwelijk is zo goed als het aan de buitenkant lijkt, wat ervoor kan zorgen dat een van de twee een scheve schaats rijdt. Volgens onderzoek is dat voor getrouwde vrouwen het vaakst het geval op een bepaalde leeftijd het geval.

Leeftijd

Datingwebsite Victoria Milan heeft onderzocht wanneer getrouwde vrouwen voor het eerst vreemdgaan. Zo blijkt uit het onderzoek dat met name vrouwen tussen de 25-29 jaar in het Verenigd Koninkrijk hun partner bedriegen. En deze vrij jonge leeftijd blijkt een uitzondering. Want uit de overige onderzoeksresultaten blijkt dat met name iets oudere getrouwde vrouwen een scheve schaats rijden. In Finland bedriegt 15 procent van de vrouwen in de leeftijdscategorie van 25-29 jaar hun partner. In Hongarije en Spanje ligt dit gemiddelde leeftijd iets hoger: hier zijn het voornamelijk vrouwen boven de 40 jaar die een affaire krijgen of vreemdgaan. Gemiddeld gaan de meeste vrouwen op hun 36e vreemd.

Duur van het huwelijk

Maar uit het onderzoek bleek niet alleen de leeftijd van de vrouw, maar ook de duur van het huwelijk een belangrijke factor. Zo gaan we volgens de datingwebsite met name in Europa vrij snel op zoek naar een ander: in Ierland is dit 3,6 jaar na het huwelijk, in Zweden na 4,1 jaar en in het Verenigd Koninkrijk na 4,4 jaar huwelijk. In Canada gebeurt dit wat later: gemiddeld na 6,7 jaar huwelijk. In Zuid-Afrika na 7,4 jaar en in Amerika blijven koppels elkaar gemiddeld tot 8,5 jaar huwelijk ‘eeuwige’ trouw.

Verder bleek uit het onderzoek dat de meeste vrouwen rond hun 29e in het huwelijksbootje stappen – en volgens het onderzoek betekent dit dat de meeste vrouwen rond de 7,6 jaar hun echtgenoot bedriegen.

