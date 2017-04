Geweldig nieuws voor Rob Geus en zijn gezin!

Rob Geus wordt opnieuw vader. Zijn vrouw Suzanne Ozek is in verwachting, zo maakt de presentator bekend op Instagram. Wat zal die babykamer schoon zijn! 😉

Eindelijk mogen we het delen met iedereen👍 Esmee krijgt er een broertje of zusje bij😜 Wij beseffen ons als geen ander, dat het heel bijzonder is dat we in blijde verwachting zijn van ons klein wondertje💙💗 #blij #geluk #liefde Een bericht gedeeld door Rob Geus (@robgeus71) op 28 Apr 2017 om 3:33 PDT

November

“Eindelijk mogen we het delen met iedereen. Esmee krijgt er een broertje of zusje bij”, schrijft Rob bij de schattige foto met zijn dochter Esmee (9) die nu een grote zus wordt.

Een klein wondertje, meldt Rob. Want na een moeilijke periode waarin zijn vrouw een hormoonbehandeling moest ondergaan, kunnen ze nu melden dat Suzanne 3 maanden in verwachting is, zo vertelt hij bij Shownieuws. De baby wordt in november verwacht.

Rob en Suzanne zijn sinds juli 2015 getrouwd. Voor de presentator van Smerige Zaken en De Smaakpolitie is het zijn tweede huwelijk. In februari 2012 liep zijn relatie met zijn ex Miranda na 7 jaar stuk. Uit dat huwelijk werd Esmee geboren.

De bakker

Rob Geus liet eerder dit jaar al doorschemeren dat hij en Suzanne een kinderwens hebben (zie video). “De kinderwens is er, maar je haalt kinderen niet zomaar bij de bakker.”

Beeld: Brunopress

