Noord-Hollands gezin doet schokkende ontdekking in zak sla

Een gezin uit het Noord-Hollandse Zwaanshoek kreeg de schrik van hun leven toen ze vorige week een zak gemengde sla openden bij het eten.

Nadat ze een keer van de sla hadden gegeten, ging de zak terug de koelkast in. Pas toen ze voor de tweede de zak pakten, zagen ze dat er een hagedis in de zak zat. Of eigenlijk: zagen ze dat er een hagedis over tafel liep. Ze hebben de hagedis toen kunnen vangen en enkele dagen onder een glazen stolp laten zitten omdat ze niet wisten wat ze ermee moesten doen.

Appie

In die dagen kreeg de hagedis al snel de naam Appie (is het ook meteen duidelijk bij welke supermarkt ze de sla hadden gekocht). Een vriendin raadde ze aan om het beest naar de dierenopvang Artisklas in Haarlem te brengen. Het beestje heeft geluk gehad, doordat het beestje in de zak steeds in de koeling lag, is hij in een soort winterslaap gekomen en had hij geen eten of drinken nodig. Daarnaast was het zijn ‘geluk’ dat hij bij de gemengde sla terecht kwam, deze wordt alleen maar afgesneden en niet gesnipperd.

Controle

Albert Heijn heeft contact gehad met een gezin. In een reactie zeggen ze dat de sla gecontroleerd is, maar omdat de hagedis bijna niets weegt, konden ze aan het gewicht niet zien dat het dier in de zak zat.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock.