Gloria Estefan openhartig over vele tegenslagen

Wereldster Gloria Estefan is in Nederland. Samen met haar man vertelt ze in een openhartig gesprek bij Shownieuws over de vele tegenslagen in haar leven. Want achter die vrolijke liedjes ging heel wat ellende schuil.

Op haar naam staan 7 grammy’s en meer dan 100 miljoen verkochte albums. Maar de Queen of Latin Pop heeft flink wat te verduren gehad. Op de top van haar succes slaat in 1990 het noodlot toe: ze breekt haar rug bij een ongeluk met haar tourbus en belandt in een rolstoel. Ook heeft ze jarenlang geen contact gehad met haar moeder. Haar motto blijft, ondanks haar turbulente leven, “Get on your feet”, naar een van haar bekendste liedjes. Blijf moedig doorgaan – ongeacht wat je overkomt.

Het contact met haar moeder is inmiddels hersteld. De dame op leeftijd (ook Gloria genaamd) kan behoorlijk rappen, zo is te zien in de video’s die haar kleindochter Emily op het sociale medium plaatst.

Musical

Haar heftige ervaringen dienen nu als materiaal voor de musical over Gloria’s leven, die ze met Albert Verlinde tot een Nederlandse versie bewerkt. Vandaar dat ze nu in Nederland is. De zangeres heeft sowieso een bijzondere band met ons kikkerlandje: de roots van het nummer Conga liggen in Nederland: hier kreeg ze het idee voor het liedje, vertelt ze in bovenstaande video.

