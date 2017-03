Goed nieuws voor ‘Gilmore Girls’ fans die hopen op een vervolg

Was jij binnen een weekend door de 4 nieuwe afleveringen van Gilmore Girls ‘A Year in the Life’ heen en kun je niet wachten op nieuwe afleveringen? Dan hebben wij goed nieuws!

Die láátste woorden. We verklappen nog niets voor degene die het nog niet gezien hebben, maar de laatste woorden van deze nieuwe afleveringen wijzen er al op dat er wel een vervolg moét komen. Een echte, echte bevestiging is er nog niet, maar een van de managers van Netflix heeft bevestigd dat ze in gesprek zijn met de makers van de serie om nog een seizoen te gaan maken.

Beginstadium

“We vonden het fantastisch dat het zo’n succes was en hebben veel berichten gekregen dat er meer afleveringen moeten komen. We hebben met de makers gepraat of er een kans is dat we een vervolg kunnen maken”, vertelt de manager. Die gesprekken zijn allemaal nog in het beginstadium, maar hee: het begin is er!

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: ANP.