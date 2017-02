Goed nieuws voor Michael Bublé en zijn gezin

Na een zware periode is er nu eindelijk goed nieuws voor Michael Bublé en vooral zijn 3-jarige zoontje Noah: de kanker bij het jongetje is weg.

In november bracht de zanger het nieuws via Facebook naar buiten. In december werd het jongetje geopereerd en 2 maanden later is er goed nieuws: de kanker is weg. De schoonzus van de zanger vertelt het goede nieuws aan een Argentijnse journalist. “We zijn heel blij”, vertelt de vrouw. De zanger en zijn vrouw hebben zelf nog geen reactie gegeven op het nieuws. Daarover zei de schoonzus dat ze dat zullen doen als ze daar zelf aan toe zijn. “Het belangrijkste is dat Noah weer beter wordt”, sluit ze af.

Feliz día de la madre !! Happy Mother’s Day @luisanalopilato !! #myhero #bestmommy #bestfriend Een foto die is geplaatst door Michael Bublé (@michaelbuble) op 16 Okt 2016 om 7:25 PDT



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: Brunopress