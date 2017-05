Goed nieuws voor OG3NE: zieke moeder tóch in Kiev

Vandaag zal de grote finale van het Eurovisiesongfestival in het Oekraïense Kiev plaatsvinden. Een spannende dag, maar gelukkig kregen de 3 zussen van O3GNE vrijdagavond nog een leuke verrassing: hun ongeneeslijk zieke moeder arriveerde in Kiev om hen persoonlijk aan te moedigen.

O3GNE staat vanavond namens Nederland in de finale van het liedjesfestijn. De zusjes zijn als zesde aan de beurt met hun liedje Light and Shadows: een nummer dat een eerbetoon is aan hun zieke moeder.

Verrassing

Dat hun moeder er vanavond bij kan zijn is dan ook extra bijzonder. ”Vanavond kregen we de verrassing van ons leven!”, zo schrijft de groep vrijdagnacht op Facebook en Twitter bij een foto met hun ouders Isolde en Rick Vol. ”Onze zieke mama is in Kiev! We kunnen niet geloven dat ze ons zaterdagavond gaat zien optreden, hier op het Eurovisie Songfestival! We’re gonna stand in line!”

Finale

De drie zussen Lisa, Amy en Shelley wisten donderdagavond met een foutloze act de finale te bereiken. Nederland neemt het zaterdagavond op tegen 26 landen. Tijdens de eerste en de tweede halve finale gingen twintig landen door en de grote vijf, die het meest betalen waren net als gastland Oekraïne al verzekerd van een plek.

Voorspellingen

De helft van de punten is vrijdagavond al bepaald tijdens de generale repetitie door de internationale vakjury’s. De rest van de punten zal vanavond worden berekend aan de hand van de stemmen van de tv-kijkers. De kans dat Nederland het Eurovisie Songfestival zal winnen is volgens de voorspellingen van de bookmakers niet zo groot. Zij denken dat Portugal of Italië er met de winst vandoor gaat.

We can’t believe it! Our beloved but sick mother is here in Kiyv to support us at the #Eurovision final! We’re going to make you proud Mom!❤ pic.twitter.com/8gE6l2Kvsi — OG3NE (@OG3NE) 12 mei 2017

