Lexi (26) hield zich aan haar goede voornemen en verloor 104 (!) kilo

Lexi Reed was nog maar 25 jaar oud en woog 225 kilo. Daarmee bracht ze haar gezondheid, zo niet haar leven in gevaar. Tot ze op 1 januari 2016 besloot: nu gaat het roer om. Inmiddels is ze ruim 100 kilo kwijt en vastbesloten om door te gaan.

Samen met haar man Danny deed ze vanaf dag 1 haar stinkende beste om zoveel mogelijk kilo’s kwijt te raken: de eerste maand gingen ze niet uit eten, géén feestjes met vrienden en ook geen cheatmeals. De cold turkey methode werkte goed voor Lexi, vertelt de Amerikaanse aan WTHI-TV. “Vanaf dat moment was het geen goed voornemen meer, het werd een levenswijze.”

Selfies

Nadat Lexi de eerste 45 kilo kwijt was, besloot ze andere afvallers via Instagram te inspireren onder de naam Fat Girl Fedup (het dikke meisje is het vet zat). Ze plaatste foto’s van haar maaltijden, maakte selfies in de sportschool en motiverende quotes.

Een foto die is geplaatst door Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) op 30 Jan 2017 om 8:39 PST

Inspiratie

Tegen Lexi’s verwachtingen in werd ze niet alleen gevolgd door familie en vrienden, maar had ze al snel 56 duizend(!) volgers. Even wennen, maar erg leuk. “Ik hoop dat mensen geïnspireerd raken als ze mijn pagina zien. Dat ze weten dat het écht mogelijk is”, aldus Lexi.

Het geheim

Wat we nu natuurlijk allemaal willen weten: hóe dan? Wat is het geheim van haar afvalrace? Helaas: het is gewoon keihard werken. Een gezond dieet en op vaste dagen sporten. Leuk: naast gewichtsverlies heeft het Lexi nog iets moois op geleverd. Haar relatie met man Danny is door de strijd die ze samen aangingen ook nog eens een stuk sterker geworden.

Een foto die is geplaatst door Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) op 27 Jan 2017 om 8:46 PST

Een ander mens

Lexi kijkt terug op een prachtig jaar. “Het is een van de beste jaren van mijn leven geweest en ik durf te zeggen dat ik een heel ander mens ben dan 12 maanden geleden”, schrijft ze op Instagram. “Je bent tot alles in staat als je het écht wilt. Wat zijn jouw plannen voor 2017?” Klik hier om Lexi te volgen.

Een foto die is geplaatst door Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) op 18 Jan 2017 om 7:09 PST

Een foto die is geplaatst door Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) op 15 Jan 2017 om 6:29 PST

