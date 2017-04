Google lanceert functie voor mensen die niet goed kunnen tekenen

Op school wordt tijdens de tekenles al snel duidelijk wie talent heeft en wie niet. Hoor je bij die laatste groep? Dan word je héél blij van deze nieuwe functie van Google. Misschien kun je de egeltjes in de video dan nóg leuker maken.

Google lanceert namelijk AutoDraw, een programma dat via allerlei ingewikkelde technieken kan raden wat je wilt tekenen en het vervolgens omzet in een tekening van een íets betere tekenaar dan jij.

Professionele tekening

Hoe het werkt: je tekent het beste paard (of poppetje, of vliegtuig) dat je in huis hebt op de site en het programma doet de rest. Jouw tekening wordt gekoppeld aan een professionele tekening in de database en je krijgt een paar suggesties waaruit je kunt kiezen. Cactussen, vingers, een zonnetje: het kan allemaal. Op deze manier wordt het ineens veel leuker om je eigen uitnodigingen of cadeautjes te maken. Het programma is te gebruiken met je smartphone, tablet of computer.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock