‘Allo ‘Allo!-acteur Gorden Kaye kwam op tragische manier aan zijn einde

Gorden Kaye werd bekend door zijn rol als cafébaas René Artois in ‘Allo ‘Allo!’. Daarna heeft hij nog in enkele andere films gespeeld. Volgens de BBC is de acteur in het verzorgingstehuis waar hij woonde, overleden aan nierfalen.

Zegen

Volgens het familielid was de acteur al enkele jaren zwaar dement. Hij herkende zijn familie al lang niet meer en wist zelfs niet meer wie hij zelf was. Omdat hij nooit getrouwd was, moest hij de strijd grotendeels alleen aangaan. “Hij kraamde alleen nog wartaal uit en is er een tijdje heel slecht aan toe geweest. We waren al gewaarschuwd dat het zijn dood zou worden”, vertelt de echtgenoot van een nicht van de acteur. De familie is dan ook opgelucht dat de acteur niet meer hoeft te vechten. “Het is eigenlijk een zegen dat hij gestorven is, hij zou nooit meer beter zijn geworden. Gelukkig werd er altijd heel goed voor hem gezorgd.”



