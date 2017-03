Groot nieuws voor Gordon: de presentator gaat trouwen! Maar hij is toch al drie jaar single (zie video)? Klopt! Via een televisieprogramma gaat hij op zoek naar zijn grote liefde.

Geen Boer zoekt Vrouw, maar Gordon zoekt Man dus.

Serieuze aanpak

“We gaan het heel serieus aanpakken”, vertelt de zanger vandaag in De Telegraaf. Hij benadrukt dat het programma niet in scène wordt gezet, maar dat hij op tv echt op zoek gaat naar de man met wie hij de rest van zijn leven wil delen.

Huwelijksbootje

En serieus moet het zijn, want aan het einde van de show stapt hij ook echt met iemand in het huwelijksbootje. Deskundigen gaan op basis van wetenschappelijk onderzoek op zoek naar de juiste man voor de zanger. Of dat allemaal gaat lukken, zien we naar verwachting in het najaar op tv.

