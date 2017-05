Graf Sissi-actrice Romy Schneider in Frankrijk opengebroken

De Franse actrice Romy Schneider werd wereldberoemd toen ze in de jaren vijftig de rol van Sissi in de gelijknamige trilogie speelde. In 1982 overleed de vrouw. Dit weekend werd het graf van de actrice opengebroken door nog onbekende daders.

Een voorbijganger ontdekte vandaag dat de hoofdsteen van het graf van Romy Schneider en haar zoon David op de begraafplaats van Boissy-sans-Avoir is losgemaakt en verplaatst. De politie is meteen een onderzoek gestart, maar heeft de daders nog niet kunnen aanhouden.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Moeder vraagt bij graf zoontje om een teken en dan gebeurt er iets bijzonders:



Bron: Show.nl. Beeld: ANP.