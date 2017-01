Deze groente is in de winkel zo goed als op

Heb je vanavond spinazie op het menu staan? Dan is het wellicht verstandig om iets anders te verzinnen, want in supermarkten als Albert Heijn en Jumbo zijn de schappen waar normaliter verse spinazie ligt, leeg. Dat heeft volgens de supermarkten alles met de slechte Spaanse oogst te maken.

In deze tijd van het jaar komt de spinazie namelijk uit Spanje, dat de afgelopen maanden last heeft gehad van hevige neerslag. Ook groenten als sla, broccoli, bloemkool en courgette hebben het zwaar te verduren gehad, meldt de NOS. De supermarkthouders hopen dat de aanvoer van Popeys favoriete groente later in de week weer op gang komt. Vanaf juni zijn we niet langer afhankelijk van de Spaanse oogst, want dan komt de spinazie weer gewoon uit eigen land. Een schrale troost: diepvriesspinazie is nog wél verkrijgbaar.

Bron: NOS. Beeld: iStock