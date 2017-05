Groepsfoto in Utrechtse discotheek gaat het internet over – zie jij wat er niet klopt?

Een foto van een groep jongeren in een discotheek gaat het internet over. Waarom? Er klopt iets niet helemaal op de foto. Wij zijn net zo in de war als de kat in bovenstaande video.

De Britse Eleanor Bailey plaatste de groepsfoto op Twitter en schreef daarbij: “De arm van mijn zus is op deze foto ongeveer 1,8 meter lang, wat hilarisch.” Al snel ging het plaatje het hele internet over omdat mensen maar niet kunnen ontdekken hoe de foto in elkaar steekt.

Verlossende antwoord

Want bij wie hoort dat arm op de foto nou? Wij moesten ook even goed kijken, maar weten inmiddels hoe het precies zit. Het arm hoort niet bij het rechter meisje, zij heeft haar arm achter de rug van haar vriend en hij heeft zijn arm weer achter de rug van het linkermeisje. Het verlossende antwoord is dus dat de hand van het linker meisje is.

My sister’s arm in this club photo looks about 6ft long I’m crying pic.twitter.com/FJU5eaJi5D — el🌹 (@_ellebailey) 1 mei 2017

Bron: Thesun.co.uk. Beeld: Twitter.