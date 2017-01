Grote stroomstoring in Amsterdam

Grote chaos in Amsterdam en omgeving omdat de hoofdstad sinds vanmorgen vroeg kampt met een grote stroomstoring. Het is aardedonker in veel straten en huizen. Trams en treinen rijden niet en ook het verkeer ligt plat omdat stoplichten niet werken.

Het gaat volgens de netbeheerder Liander om storingen in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. In eerste instantie kwamen ongeveer 364.000 adressen zonder stroom te zitten, maar inmiddels zijn dat er nog 88.000. Aan de NOS meldt de netbeheerder dat het ‘moeilijk te zeggen is hoelang dat gaat duren’ voordat ook deze huishoudens weer zijn aangesloten.

Zeer zware ochtendspits

Hoewel Amsterdam Centraal inmiddels weer stroom heeft, rijden de treinen nog niet. Daar ondervinden reizigers in de rest van het land ook hinder van omdat er geen seinen en wissels worden bediend. Metro’s gaan wel langzaam weer rijden. Rijkswaterstaat verwacht een ‘zeer zware’ ochtendspits omdat veel mensen met de auto op pad zullen gaan. Als je vanmorgen dan ook niet perse de straat op hoeft, ga dan ook niet.

Humor

Gelukkig kunnen de Amsterdammers er wel om lachen. Zo geniet Twitteraar Bonne van een serene rust rondom het Rijksmuseum. En geboortefotograaf Renate verwacht extra werk dit jaar.

Die #stroomstoring zorgt wel voor fijne plaatjes van een aardedonker Rijksmuseum. En een serene rust #Amsterdam pic.twitter.com/cS0aXIl4PD — Bonne Kerstens (@bonnekerstens) 17 januari 2017

“En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht…” #stroomstoring #amsterdam — Richard (@Riesnooitgenoeg) 17 januari 2017

Ik hoorde net iemand voorbij fietsen. Vloekend en al, want hij had geen fietsverlichting. #Stroomstoring #Amsterdam — Felicia (@Felicia_Mok) 17 januari 2017

Rustig opstarten vandaag…. #stroomstoring #noord Een foto die is geplaatst door Marieke Graat (@marieke_graat) op 16 Jan 2017 om 9:20 PST

Lekker hoor, zo'n #stroomstoring Een video die is geplaatst door Jossine Modderman (@jossine) op 16 Jan 2017 om 10:48 PST

Als je dit ziet weet je hoe laat het is, TE LAAT!!! #stroomstoring #amsterdam Een video die is geplaatst door Essine Prins (@essineprins) op 16 Jan 2017 om 11:17 PST

Bronnen: ANP, NOS, Hart van Nederland. Beeld: iStock