Oud-GTST-acteur openhartig: ‘Ik werd vader na een one night stand’

Je kent acteur Stephan Evenblij misschien nog wel als de privédetective van Ludo Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij is de nieuwe columnist voor website Famme en schrijft in zijn eerste blog openhartig over zijn dochtertje, die werd geboren na een one night stand.

“Ik ben onverwacht en ongevraagd ouder geworden van Saartje (3,5), die mijn leven compleet zou veranderen”, schrijft Stephan Evenblij (35) in zijn column. Hij kwam er 11 maanden na een one night stand achter dat de vrouw in kwestie een kindje had gekregen. Een DNA-test wees uit dat hij de vader was. Evenblij noemt zichzelf nu ‘per (on) geluk de gelukkigste vader van de hele wereld’.

Bron: Famme, Shownieuws. Beeld: Istock