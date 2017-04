Gymleraar vraagt vriendin met hulp van leerlingen ten huwelijk

De Belgische gymleraar Ben besloot zijn aanzoek groots aan te pakken. Ten overstaan van een volle gymzaal vroeg hij zijn vriendin Tina ten huwelijk.

Mét effect: nadat zijn leerlingen samen de zin ‘Wil je met me trouwen?’ vormden, rende Tina naar hem toe en zei ze ‘ja’.

Collega’s

Tina en Ben zijn al 8 jaar samen en ook nog eens collega’s op dezelfde school. Het stel heeft al 3 kinderen, maar het enige wat nog ontbrak was een trouwring. “We hadden het er natuurlijk wel al eens over gehad. Allebei wilden we de stap wel zetten, alleen wisten we niet goed wanneer”, vertelt Tina. Ze kreeg dan ook de verrassing van haar leven toen Ben voor een volle sportzaal op zijn knieën ging.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: HLN.be. Beeld: KIJK/iStock