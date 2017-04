Waarom je beter meteen weg kunt gaan als je dít haakje in een toilet ziet hangen

Hang je je tas of jas in een openbaar toilet weleens aan het haakje op de deur? Grote kans dat je nooit kijkt hoe dat haakje eruit ziet, maar dat kun je toch beter wel doen. Dat hadden de huisgenoten in de video beter ook kunnen doen.

De Amerikaanse politie waarschuwt namelijk voor hangers met een ingebouwde camera. Alles wat er in het toilet gebeurt, wordt op die manier gefilmd en dat kan dan weer bekeken worden op een computer.

Bestellen

De ‘spy hooks’ zijn nu alleen nog maar in Amerika gevonden, maar het blijft helaas niet alleen heel verg weg. Volgens een bericht op de website van de Engelse krant Daily Mail (een stuk dichterbij huis) zijn deze haakjes met camera gemakkelijk via internet te bestellen, ook in Europa. En dat is niet eens een grote investering, de camera’s zijn al voor 13 dollar te koop. Mocht je een verdacht haakje tegenkomen in een toilet, raak het dan niet aan, maar schakel meteen iemand in.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook.