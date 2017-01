Ondernemer Hans Breukhoven (70) overleden

Hans Breukhoven is vanmorgen in zijn woonplaats Londen op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn ex Connie Witteman aan weekblad ‘Privé’ bevestigd.

Breukhoven leed al ruim 2 jaar aan alvleesklierkanker. De zakenman en oprichter van platenwinkel Free Record Shop werd een bekende Nederlander door zijn glamourhuwelijk met Connie, die zich in die tijd Vanessa noemde. Breukhoven zal naar Nederland worden overgebracht om hier te worden begraven. We wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP