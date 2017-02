Flashback Friday: zó zien Harry en Sally er nu uit…

Het was één van de grappigste en meest romantische films van de jaren ’80: When Harry Met Sally. Beroemd door die ene scène hierboven, waarin Sally (Meg Ryan) hartstochtelijk naspeelt voor Harry (Billy Christal) hoe ALLE vrouwen weleens een orgasme faken.

“I’ll have what she’s having!”

De twee knappe hoofdrolspelers hadden ongelooflijke chemie.

Remember love in the pre-cell phone age with WHEN HARRY MET SALLY in 35MM Tuesday, February 14th at 7:30pm Tickets: https://t.co/pSkNV3plmG pic.twitter.com/HvUyFzkcBu — Music Box Theatre (@musicboxtheatre) 14 februari 2017

En dat blijkt nog steeds zo te zijn. 2 Jaar geleden woonde het tweetal samen een benefiet bij, en ze hielden een toespraak die net zo spitsvondig was als de dialogen in de film. Ze zijn allebei een stuk ouder geworden, maar zou je ze niet zó op het scherm terug willen zien..?

Billy zei over hun reünie: “Ik stond een uur met haar op het podium, en het was of er nooit tijd tussen had gezeten. We zeiden allebei ‘Isn’t this something?’ We vielen helemaal opnieuw voor elkaar. Het is die ondefinieerbare ‘chemie’, ik noem het… het is magie. Het is het lot. En dat heb je maar met een paar mensen in je leven.”

Wij zien een sequel dus wel zitten. Wel jammer: Meg Ryan heeft flink aan haar mooie gezicht laten sleutelen…

Best Hollywood plastic surgeon (hint: NOT Meg Ryan’s ) #OscarsWeNeed pic.twitter.com/g7ynTx0yMa — Felicia Persisted (@felicia014) 20 februari 2017

Maar dat zou vast materiaal voor een nieuw script kunnen opleveren! 😉

