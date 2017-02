‘Prins Harry en Meghan zetten volgende stap in hun relatie’

Hoewel prins Harry en zijn vriendin Meghan nog maar een paar maanden samen zijn, weten de Engelse kranten het zeker: het stel gaat binnenkort samenwonen. En dat niet alleen: er zou zelfs een verloving op komst zijn.

Prins Harry en zijn vriendin, de actrice Meghan Markle, bevestigden in december 2016 dat ze een relatie hebben. Sindsdien is het snel gegaan. Volgens de Engelse krant The Sun waren de twee de afgelopen weken onafscheidelijk. Ze verblijven in Harry’s appartement en leiden een huisje-boompje-beestje-leven. Zo sport Harry in een sportschool in de buurt en gaan ze gezellig samen uit eten. Afgelopen week werden ze gespot in het restaurant waar ze elkaar een jaar geleden hebben leren kennen via een gemeenschappelijke vriend.

Verloving

Het mag duidelijk zijn: ze willen zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen. En volgens insiders staat er naast samenwonen, nog iets te gebeuren, aldus Shownieuws: “Al binnen enkele maanden, in de lente, zouden ze zich gaan verloven. Harry is tot zijn oren verliefd en vindt het vreselijk als Meghan weer naar Toronto moet.”

De woordvoerder van Kensington Palace wil niet reageren op de geruchten.

Bron en beeld: Shownieuws