Hartverscheurend: vader (33) die nog maar paar weken te leven heeft vraagt om advies

Jon Strawson kreeg op zijn 33ste verjaardag verschrikkelijk nieuws: hij bleek leukemie te hebben. De vader van 3 heeft sindsdien verschillende behandelingen ondergaan, maar tot op heden zonder succes.

Onlangs kreeg Jon te horen dat er niks meer voor hem te doen is, maar de vader weigert om zomaar op te geven.

Laatste redmiddel

Hoewel hij waarschijnlijk nog maar een paar weken te leven heeft, wil hij elk laatste redmiddel dat er nog is met beide handen aangrijpen. Hij roept daarom iedereen die advies heeft over behandelingen of medicatie op om hem te mailen naar zijn e-mailadres.

Foto

Jon wil blijven vechten voor zijn dochter Freya (7), zoon George (6) en zoontje Henry (4). Op een foto die is gemaakt tijdens zijn laatste ronde van chemotherapie is te zien hoe George samen met zijn vader ligt te knuffelen in een ziekenhuisbed.

Stamceltransplantatie

Jon heeft al verschillende behandelingen ondergaan, waaronder een stamceltransplantatie. Helaas kreeg hij kort na de transplantatie een terugval ”Als je in de eerste 6 maanden na een stamceltransplantatie een terugval krijgt, zijn je kansen om te overleven zeer slecht. Artsen hebben mij verteld dat ze nog nooit hebben meegemaakt dat iemand is genezen na een dergelijke terugval als die ik heb gehad,” zo vertelt hij.

Chemotherapie

”Ik kreeg te horen dat ik 2 keuzes had: ik kon naar huis gaan en daar mijn laatste weken doorbrengen of ik kon als laatste redmiddel een zeer intensieve vorm van chemotherapie ondergaan. De chemotherapie is echter zo zwaar dat er 10% kans is dat ik kom te overlijden. Daarnaast is er ook nog eens 10% kans dat mijn beenmerg zich nooit meer zal herstellen.”

”Voor mijn kinderen”

Jon weigert echter om naar huis te gaan en daar te wachten op zijn dood. ”Ik ben het mijn kinderen verschuldigd te blijven vechten en om mijn leven zoveel mogelijk te verlengen. Het is niet makkelijk geweest voor mij om dit nieuws te krijgen en ik heb aardig wat zware gesprekken moeten voeren. Mijn kinderen weten dat ik weer ziek ben en dat ik daarom in het ziekenhuis lig, maar meer ook niet.”

Hoewel hij niet meer lang te leven heeft, zou Jon toch nog graag advies willen ontvangen op zijn mailadres ray.jon@hotmail.com.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Facebook/iStock