Hartverwarmend: tweeling speelt scène na uit Frozen

De tweeling Maddie en Scarlet hebben de Disneyfilm Frozen al zó vaak gezien, dat ze inmiddels zonder moeite de openingsscène uit de film kunnen naspelen. Hun moeder Jordan wilde dit schattige tafereel niet voor zichzelf houden, en besloot het toneelstukje van de meiden te filmen.

De beelden van de tweeling gaan inmiddels de hele wereld over en zijn al meer dan zes miljoen keer bekeken.

Scherp geheugen

Jordan plaatste de beelden maandag op haar Facebook-pagina. Uit de video blijkt dat de tweeling van slechts anderhalf jaar oud een héél scherp geheugen heeft. Na slechts een paar blikken op het scherm lukt het ze al om de scene na te spelen.

Voorlezen

”Ze verbazen me elke dag”, vertelde Jordan achteraf aan Inquisitr. ”Ze hebben allebei een erg sterk geheugen en houden van boeken. We lezen bijna twintig verhaaltjes per dag aan hen voor.”

Bron en beeld: KIJK.