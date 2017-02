Heftig nieuws voor presentatrice Nicolette Kluijver

Presentatrice Nicolette Kluijver legt haar werkzaamheden per direct stil nadat ze deze week te horen kreeg dat ze een beginnende vorm van longkanker heeft.

Aan RTL vertelt Nicolette (32) dat ze gisteren de uitslag heeft gekregen van biopt dat is genomen uit haar linker long. “De uitslag is niet goed. Alles wijst op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk”, zegt ze.

Lange weg

Een deel van de linker long wordt op korte termijn uit gehaald. “Het is slecht nieuws, maar ik ben erg dankbaar dat ik er in dit stadium achter ben gekomen.” Volgens de moeder van 3 kinderen gaat het een lange weg worden, maar kun je met anderhalve long goed leven. Daarnaast vraagt ze om haar privacy en die van haar gezin te respecteren. “Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed”, sluit ze af. RTL laat weten dat ze Nicolette heel veel positiviteit en kracht toe wensen. Daar kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: In september vorig jaar werd de presentatrice getroffen door een longontsteking. Of dat er iets mee te maken heeft is niet bekend:

