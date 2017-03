Heftig: Poppy (8) heeft al 50 keer geprobeerd een einde aan haar leven te maken

De Britse Donna Robinson leeft elke dag in grote angst. De reden? Haar autistische dochtertje Poppy (8) probeert zich voortdurend van het leven te beroven. ”Ik moet de hele tijd op mijn hoede zijn. Ik kan haar geen moment uit het oog verliezen.”

Alleen vorig jaar al probeerde Poppy zo’n 50 keer zelfmoord te plegen.

Knutselwerkje

Volgens Donna, haar moeder, probeert ze dit op alle mogelijke manieren. “Ik ben de hele tijd bezig met het verbergen van spullen die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Maar het gevaar loert overal. Zo kwam ze onlangs thuis van school met een werkje dat ze had gemaakt en even later betrapte ik haar toen ze zichzelf ermee wilde verwonden. Ik weet niet hoe lang we dit nog kunnen volhouden.”

Te weinig aandacht

Tot op heden heeft nog niemand kunnen achterhalen waarom Poppy zichzelf zo graag iets wil aandoen. “Het is alsof we middenin een onweer zitten en het een kwestie van tijd is voor de bliksem inslaat”, vertelt Donna. De moeder gelooft echter wel dat er nog hoop is voor haar dochtertje. “Maar er is nog veel te weinig aandacht voor dit soort problemen bij jonge kinderen. Terwijl zij er dus ook mee te maken kunnen krijgen”, vertelt ze. “Ik ben er zeker van dat wij niet de enigen zijn in deze situatie. Daarom wil ik mijn stem laten horen.”

Constante strijd

Donna realiseert zich dat haar dochter zo snel mogelijk geholpen moet worden. “Het is nu al een constante strijd en we beseffen dat het steeds moeilijker zal worden om haar in de gaten te houden als ze ouder wordt. De overheid doet niet genoeg om kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Terwijl er zó veel gedaan kan worden, denk maar aan betere opleidingen voor huisartsen om hiermee om te gaan.”

Liefdadigheidsorganisatie

Het gezin krijgt momenteel hulp van de liefdadigheidsorganisatie Kidz Aware. Deze organisatie steunt kinderen die te maken krijgen met ernstige problemen. “Ik doe dit werk al 25 jaar en we hebben nog nooit zo veel families geholpen met een zelfmoordproblematiek”, aldus manager Gillian Archbold. “Velen vinden de weg naar de hulpverlening niet. En de zorg die ze krijgen, is vaak niet voldoende. En dat terwijl we alle kennis hebben om iets aan hun problemen te doen. Het wordt tijd dat de overheid zich hiermee gaat bemoeien.”

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook/iStock