Heftig: vrouw laat zien wat ongesteld zijn met haar lichaam doet

Ongesteldheid kan voor de nodige lichamelijke klachten zorgen: zo hebben sommige vrouwen last van buikpijn terwijl andere vrouwen ineens intense rugpijn ervaren. Gelukkig zijn dit klachten die je aan de buitenkant niet kan zien. Bij Malin Olofsson is dit echter een heel ander verhaal.

De fitgirl, die normaal gesproken alleen maar foto’s van haar super strakke lichaam laat zien, plaatste onlangs een confronterend kiekje op haar Instagram.

PMS

Op de foto is te zien hoe Malin in haar sport bh en slipje voor de spiegel staat. Wat meteen opvalt is haar dikke buik, die normaal gesproken veel strakker oogt. ”Nee ik ben niet zwanger en nee dit is ook niet het gevolg van een zware maaltijd,’ schrijft ze bij de foto. ‘’Dit is hoe het PMS er bij mij uitziet, en bij veel andere vrouwen.”

Oncomfortabel

Met de foto wil Malin duidelijk maken dat het premenstrueel syndroom niet iets is om je voor te schamen. ”Mijn lichaam houdt gewoon vocht vast en ja, het is heel oncomfortabel. Maar je moet leren om van je lichaam te houden zoals het is. Niemand is perfect.”

Een foto die is geplaatst door MALIN 🌱 (@malinxolofsson) op 29 Sep 2016 om 7:57 PDT

Een foto die is geplaatst door MALIN 🌱 (@malinxolofsson) op 17 Sep 2016 om 1:05 PDT

Bron en beeld: Instagram/Facebook.