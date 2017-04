Vrienden delen heftige foto van vader met overleden zoontje om zijn gezin te helpen

Een heftige foto van een vader met zijn stervende zoontje gaat het internet over. Het jongetje overleed een half uur na zijn geboorte aan de complicaties van een gebroken schedel.

Doordat zijn schedel gebroken was, liep het jongetje ernstige schade aan zijn hersenen op en uiteindelijk werd een bloeding hem fataal. Het jongetje kon niet zelf ademen en overleed enkele minuten nadat de foto werd genomen. Het letsel aan de schedel zou veroorzaakt zijn toen de verloskundige het hoofdje van het baby’tje tijdens de geboorte via een keizersnede vastpakte. Of dat echt de doodsoorzaak is van het kindje, moet blijken na onderzoek, maar dat onderzoek loopt drie jaar na de dood van het jongetje nog steeds.

Actie

Een vriendin van het gezin Simone Valentine is een inzamelingsactie begonnen om geld voor het gezin op te halen. Zij deelde de indrukwekkende foto om zo meer aandacht voor hun verhaal te krijgen. Omdat het gezin zo’n zware tijd heeft gehad en nog steeds heeft omdat het onderzoek nog steeds loopt, wil zij 25.000 dollar ophalen om ze te kunnen helpen om een gelukkige tijd te kunnen hebben met hun zoontje Knox. De moeder kan niet meer werken doordat ze angstig is en depressief door het verlies van haar zoontje. Ze zouden nooit om hulp vragen, maar ze hebben het wel nodig en daarom is hun vriendin deze actie gestart.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.