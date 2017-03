Als je eten overhoudt, ben je waarschijnlijk vaak geneigd het weg te gooien. Heidi Zwakenberg doet dat bewust niet. Vrijwel dagelijks geeft ze een warme maaltijd (zoals een snelle schotel van Sonja Bakker uit de video) aan haar buurvrouw Jolanda Coppens.

Vorige zomer kwam Jolanda Coppens naast Heidi en haar man in de Bierstraat in Deventer wonen. Heidi had al snel in de gaten dat het niet zo goed ging met de gezondheid van haar buurvrouw. Warm eten maken kon ze niet en Heidi besloot haar te helpen. “Elkaar helpen moet weer vanzelfsprekend zijn”, vindt Heidi.

Tumor-operatie

Jolanda heeft een verbrijzeld been en hersenschade als gevolg van een operatie aan een tumor in haar hoofd. Van 50 euro per week moet ze boodschappen doen. Zelf koken is zowel vanwege haar handicap als door haar financiële situatie onmogelijk.

5 maaltijden per week

In het begin vroeg Heidi, als ze eten over had, aan Jolanda of zij het wilde hebben. Tegenwoordig maakt Heidi zo’n 5 warme maaltijden per week voor Jolanda. “Aan de linkerkant van mijn huis staat de prullenbak en aan de rechterkant heb ik mijn buurvrouw. Dan gooi ik het toch niet weg”, vertelt ze aan Editie NL.

Boterham kaas

“In het begin nam Jolanda weleens met tranen in haar ogen het eten aan. Ze zou nog blij zijn als ik haar een boterham met kaas geef”, zegt Heidi. Gelukkig is Jolanda geen moeilijke eter, want Heidi kookt gewoon waar ze zin in heeft.

Inspireren

Met haar verhaal hoopt Heidi meer mensen te inspireren om hetzelfde te doen. “Als wie wat overheeft, nou eens zorgt dat dat terechtkomt bij de mensen die tekortkomen, dan is toch ook iedereen blij? Wat je teveel hebt, moet je gewoon kunnen missen”, aldus Heidi.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock, Facebook Heidi Martina Zwakenberg