Wát een held: brandweerman reanimeert trouwe viervoeter

De 35-jarige Crystal Lamirande kwam net thuis, toen ze ineens de buurvrouw hoorde gillen dat er brand was. Crystal deed nog een poging om haar hond Nalu uit het huis te redden, maar de rook was te dik. Toen de brandweer arriveerde vertelde ze over haar viervoeter die nog ergens in het huis vastzat.

De mannen twijfelden geen moment, en gingen het huis in. Daar troffen ze het bewusteloze lichaam van Nalu aan in de slaapkamer.

Mond-op-snuitbeademing

Brandweerman Andrew Klein voerde maar liefst 20 minuten mond-op-snuitbeademing toe, terwijl het emotionele baasje van de hond toekeek. En met succes: na een tijdje begon Nalu weer te ademen. De hond heeft vervolgens nog 24 uur in de zuurstofkamer moeten bijkomen, maar maakt het inmiddels goed.

Bron: ABC News. Beeld: KIJK