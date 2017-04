Wát een helden: 6 broertjes doneren meters haar aan het goede doel

De Amerikaanse Phoebe Kannisto is apetrots op haar 6 jongens. Andre (10), de tweeling Silas en Emerson (8) en de drieling Herbie, Reed en Dexter (5) hebben jarenlang hun haar laten groeien om dat vervolgens te kunnen doneren aan een goed doel voor kinderen.

De jongens gingen de uitdaging aan nadat in 2014 een kind uit hun kennissenkring was overleden aan kanker.

Herdenken

”Die jongen was een deel van een tweeling en bijna net zo oud als mijn eigen tweeling”, vertelt Kannisto aan Huffington Post. ”Een jaar na zijn overlijden in 2015, doneerden mijn 3 oudste zoons hun haar om hem op die manier te herdenken. En sindsdien is dit hun manier om mensen met deze vreselijke ziekte te helpen.”

Pesterijen

Maar het is niet altijd even makkelijk geweest voor de broertjes om hun haar zo lang te laten groeien. Zo waren ze op school regelmatig het doelwit van pesterijen. De jongens trokken zich hier echter niks van aan en hielden het al die maanden vol.

Organisatie

Afgelopen maandag was het eindelijk zover: in een lokale kapsalon ging al het haar eraf. De jongens konden uiteindelijk meer dan 5 meter aan haar doneren aan Children with Hair Loss, een organisatie die haarstukjes maakt voor kinderen die hun haren zijn verloren vanwege medische redenen.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

BEKIJK OOK:



LEES OOK:

Bron: Huffington Post. Beeld: Facebook/iStock