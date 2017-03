Heldendaad: buschauffeur voorkomt dat vrouw zelfmoord pleegt

Een buschauffeur uit het Amerikaanse Ohio heeft op het nippertje een zelfmoord weten te voorkomen. Damone Hudson reed zijn dagelijkse bustraject langs de Main Street Bridge, toen hij plots een vrouw op de reling van de brug zag staan.

De man twijfelde geen moment en sprak de vrouw aan.

Springen

Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij halt houdt en uitstapt. Hij benadert een vrouw die op de rand staat van de brug. De vrouw is over de reling gekropen en overweegt om naar beneden te springen. Damon probeert de vrouw te overtuigen om terug te kruipen. ”Waarom kon je niet deze kant op voor mij?” vraagt hij haar.

Knuffel

Wanneer de vrouw niet beweegt, blijft hij met haar praten. “Je lijkt een slechte dag te hebben, weet je”, vertelt hij haar. “Kan ik je misschien een knuffel geven? Ik geef goede knuffels, beloofd.” Damon blijft uiteindelijk tegen de vrouw praten totdat de politie arriveert. Deze lukt het uiteindelijk om de vrouw om te praten. Damon zet vervolgens gewoon zijn ronde verder. Hij wordt een held genoemd, maar vindt dat zelf erg overdreven. “Iedereen gaat door pijnlijke momenten. Maar je moet altijd blijven proberen om anderen op een goede manier te raken, zelfs al is het met iets kleins.”

