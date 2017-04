Zó zag weervrouw Helga van Leur er 20 jaar geleden uit

Het is een bijzondere week voor Helga van Leur: de weervrouw is alweer 20 jaar te zien op televisie. En in die jaren heeft ze veel verschillende kapsels gehad.

Van kort naar wat langer van krul naar geen krul, Helga heeft het allemaal gehad. De vrolijke weervrouw vertelt in de video hoe ze in dit vak is gerold én wat ze van haar uiterlijk van 20 jaar geleden vindt.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.