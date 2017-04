7 dingen die je herkent als je veel op je moeder lijkt

Toen je jong was, kon je wel door de grond zakken als je moeder weer een gek dansje deed op straat, maar als je nu in de spiegel kijkt, zie je toch echt je moeder. Elsbeth vertelt in de video hoe zij daar nu over denkt.

Of je dat nou leuk vindt of niet, deze dingen herken jij vast ook:

‘Ben jij niet de dochter van…?’ El-ke-keer weer als je je aan iemand voorstelt.

2. ‘Op jouw leeftijd was ik..’ is de zin die je moeder het vaakst tegen je heeft gezegd.

3. Op foto’s in het familiealbum weet je niet zeker of jij het bent op de foto of je moeder.

4. Vroeger bleef je het misschien ontkennen, maar nu ben je er wel trots op dat je op je haar lijkt.

5. Twéé druppels water…

6. Mensen noemen je (nog steeds) per ongeluk bij je moeders naam (lees: vooral de ouderen in de familie).

7. Jij bent niet bang om oud te worden, je moeder zag er ook nog fantastisch uit op haar 60ste.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Beeld: iStock.