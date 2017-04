Dít zijn de allereerste beelden van de citytrip van Herman en Fleur

Gisteren zagen we in Boer Zoekt Vrouw hoe de verliefde Herman koos voor Fleur. Wat we al uit vorige seizoenen weten, is dat de stellen na de logeerweek samen op citytrip gaan. De eerste beelden van de citytrip van de Franse tortelduifjes zijn al vrijgegeven.

En dat ziet er wel héél romantisch uit. De twee poseren alsof ze al jaren een stel zijn. De liefde spat er vanaf:

En…zien wij daar nou een kus?

Bron en beeld: KRO-NCRV.