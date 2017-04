Boer Herman vertelt waarom hij na ‘Boer Zoekt Vrouw’ koos voor een nieuw kapsel

Boer Herman heeft de afgelopen weken de harten van veel Nederlanders veroverd. Helemaal toen bleek dat hij een nieuw hip kapsel heeft. Waarom hij dat heeft gedaan? Daar heeft hij een héle goede reden voor.

In een preview van de aflevering van aanstaande zondag vertelt Herman over zijn kapsel: “Dat krijg je ervan als je wat aan het programma overhoudt.” Fleur lijkt nu al veel invloed te hebben op haar boer Herman. Maar hij moet toch nog snel even zeggen dat hij het ook een goed idee vond.

Goed woordje

Boer Marc heeft in de komende uitzending ook een goed woordje over voor Herman. Marc vertelt: “Je bent echt een charmante jongen en je pakte de dames wel in, daar kan ik nog wat van leren!’ In de preview is nog niet duidelijk of boer Marc, David en Olke nog gelukkig zijn in de liefde.



Bron: Show.nl. Beeld: KRO-NCRV.