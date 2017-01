Anne’s zoon Vincent was voor zijn studie in het buitenland toen artsen ontdekten dat hij een hersentumor had. Anne en haar man vertrokken halsoverkop naar Denemarken. “In de maanden voor zijn vertrek naar het buitenland klaagde Vincent over hoofdpijn.”

In Libelle’s rubriek De dag nadat vertelt Anne haar verhaal.

“Het is drie uur ’s nachts en ik zit aan de keukentafel op mijn laptop te kijken. Ik heb zojuist het woord ‘hersentumor’ ingetikt en scrol langs de angstaanjagende scans die op mijn scherm verschijnen. Mijn man Harry is de laatste dingen aan het inpakken. Over vier uur vliegen we naar Denemarken, waar onze zoon Vincent studeert en hij gisteravond laat het nieuws kreeg dat alles zou veranderen.”

Hoofdpijn

“In de maanden voor zijn vertrek naar het buitenland klaagde Vincent over hoofdpijn. Ik had hem er nooit eerder over gehoord, maar de huisarts stelde ons gerust. Vincent was druk met zijn werk, studie en de verhuizing – het moest stress zijn. Dat hij zich niet per se gestrest voelde, schoven we aan de kant. Het was vast niets ernstigs. Maar gisterochtend belde Guido, Vincents tweelingbroer, ons. Zoals wel vaker hadden ze over en weer gemaild, maar Vincent was verward overgekomen. Hij wist bepaalde woorden niet meer en had die ochtend met moeite op zijn eigen naam kunnen komen. Guido dwong hem meteen naar het ziekenhuis te gaan, want dit leek in niets op zijn normaal zo heldere broer. Na een dag vol scans en onderzoeken was het wachten op de diagnose.”

‘Ga maar even zitten’

“Van de autorit naar Schiphol krijg ik maar weinig mee. Ik kan gewoon niet bevatten dat het waar is, dat onze zoon echt een hersentumor heeft. Amper vijf uur geleden ging de telefoon en ik voelde dat het mis was. ‘Ga maar even zitten’, zei Vincent. Sinds dat moment leef ik in een roes. We stelden onze drie andere kinderen op de hoogte, mijn moeder en schoonouders werden gebeld en mijn man hing continu aan de lijn met de verzekeringsmaatschappij. Zij regelden dat we nu op weg zijn naar het vliegveld om onze zoon over een paar uurtjes in onze armen te sluiten.”

Sterk blijven

“Als we om zeven uur in de ochtend opstijgen, kijk ik om me heen naar de andere passagiers. Mannen in pak die op zakenreis gaan, verliefde stelletjes die uitkijken naar een romantisch weekend. Kopenhagen. Ging ik maar gewoon onbezorgd op vakantie, in plaats van mijn zoon te bezoeken in een Deens ziekenhuis. Na een korte overstap in Kopenhagen arriveren we in Vincents woonplaats Aalborg en word ik plotseling overmand door zenuwen. Alsof met het landen van het vliegtuig ook het nieuws is geland: Vincent is ernstig ziek. In mijn hoofd spreek ik mezelf vermanend toe. ‘Blijf sterk.’ Ik wil niet instorten als ik hem zo in mijn armen sluit. Hij moet míj niet troosten, maar ik hem. Arm in arm lopen mijn man en ik het ziekenhuis in en op de afdeling neurologie staat Vincent al te wachten. Voor ik hem omhels, kijkt hij ons verontschuldigend aan. Alsof het allemaal een beetje overdreven is dat we voor hem de hele nacht gereisd hebben. Gelukkig houd ik het droog.”

Een ‘luikje’

“Wanneer we net met een kop koffie zijn gaan zitten, komt de neuroloog binnen. Hij vraagt ons mee te kijken naar de hersenscans en legt uit wat het plan is. Door een ‘luikje’ te maken in Vincents achterhoofd, denkt de arts het gezwel veilig te kunnen verwijderen. Ik voel een sprankje hoop. Er zijn mensen die dit kunnen, wie weet lukt het. De kans is groot dat er na de operatie een bestraling of chemokuur volgt. In gedachten zie ik Vincent al voor me met een kaal hoofd, als de arts vraagt of we al besloten hebben waar de behandeling moet plaatsvinden. Hier in Denemarken opereren en in Nederland herstellen is geen optie. Vincent moet kiezen.”

Ongerust

“Harry belt opnieuw naar de verzekeringsmaatschappij om te kijken wat er in Nederland mogelijk is. Vincent en ik tikken berichtjes naar het thuisfront en ik haal broodjes in het ziekenhuisrestaurant. Als mijn man is uitgebeld, pakken we onze spullen om een pension voor vanavond te zoeken. Ik vind het moeilijk om Vincent alleen te laten, want hoewel de artsen goede hoop hebben, ben ik er niet gerust op. Waar zit de tumor precies? Zijn er niet toch ergens uitzaaiingen? Ook Harry is onrustig, merk ik.”

Ondanks alles

“Wanneer we onze spullen naar het pension hebben gebracht, gaan we terug naar het ziekenhuis. Vincent zit op zijn bed met de huisgenoot die gisteren ook de hele dag bij hem is gebleven. Wat ben ik die jongen dankbaar. Ik zie mijn zoon achteroverleunen en lachen om een grap. Ondanks alles blijft hij de relaxte jongen die ik zo goed ken. Er zit iets in zijn hoofd en dat moet eruit, zo simpel ziet hij het. Als ik ’s avonds uitgeput in bed lig, wens ik dat ik ook zo nuchter was. Maar ik weet: die tumor in zijn hoofd, daar zal ik me de rest van mijn leven zorgen over blijven maken – ook als Vincent weer beter wordt.”

