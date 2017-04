Hilarisch briefje van meisje aan oom wordt een hit op internet

Als oom kun je een speciale rol spelen in het leven van je neefjes en nichtjes. Bij ooms en tantes mogen kinderen net wat meer (zie video) en daarom zijn ze grote fan van deze familieleden. Deze oom kreeg wel een heel grappig briefje van zijn nichtje.

Op het sociale netwerk Reddit deelt de man een foto van het briefje dat zijn nichtje naar hem schreef en schrijft daarbij: ‘Sinds mijn nichtje haar naam kan schrijven, schrijven we elkaar brieven. We waren allebei heel druk en hadden elkaar al lang niet meer geschreven, tot ik vandaag dit kreeg’:

Scheet

Het meisje schrijft in de brief: ‘Lieve oom Nemesis. Hoi! Hoe gaat het? Ik voel me fantastisch. Ik heb tien dollar verdiend en ik ga het uitgeven aan snoep dat ik in mijn kamer ga verstoppen. Er is niet zoveel gebeurd hier, maar ik houd je op de hoogte. Groetjes, Abigail’. Maar dan wordt het pas echt grappig. Aan het einde van de brief schrijft ze: ‘Ik heb een scheet gelaten in de envelop’.

Bron: Elitedaily.com. Beeld: iStock