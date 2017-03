Hillary Clinton heeft na jaren een nieuw kapsel

We kennen Hillary Clinton al jaren met hetzelfde kapsel, maar deze week verscheen ze ineens met een hele andere coupe dan in bijvoorbeeld het hilarische Lucky TV-duet hierboven.

Woensdag gaf Hillary Clinton ter ere van Internationale Vrouwendag een speech in het John F. Kennedy Center. Haar speech trok natuurlijk veel aandacht, maar veel mensen waren ook verrast daar het nieuwe kapsel van Clinton. Ze verscheen op het evenement met een pony, die ze in 2014 ook al had. Een hele andere verschijning in combinatie met de rode lippenstift en rode jasje:

De nieuwe coupe van Clinton:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP.