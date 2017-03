Hoofdredacteur Hilmar genomineerd voor Cross Media Award

Leuk nieuws voor onze hoofdredacteur Hilmar Mulder: vandaag werd bekend dat zij kans maakt om Cross Media Vrouw van 2017 te worden.

Elk jaar worden tijdens de Cross Media Awards prijzen uitgereikt aan de beste crossmedia cases van het jaar. Deze award is de enige vakprijs die crossmedia centraal stelt. Verschillende bedrijven maken in verschillende categorieën kans op een prijs. Op 19 april worden de awards uitgereikt tijdens het speciale Cross Media Diner in het Compagnietheater in Amsterdam.

Jury

Hilmar Mulder is samen met Mark van de Crommert (CEO Mediasynced), Patrick Goldsteen (Brand & Online Director at Talpa Radio), Tijs Boon (CEO Vice Benelux) en Willem Albert Bol (Creative Director De Persgroep) genomineerd om Cross Media Man/Vrouw van dit jaar te worden. De winnaar wordt gekozen door een jury.