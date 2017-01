Hippie zet schaar in lange lokken en het resultaat is ongelofelijk

Jon Coyne droomt er al jaren van om zijn haar te doneren aan een goed doel. Nadat hij 3 jaar lang niet naar de kapper is geweest, gaat zijn wens eindelijk in vervulling.

Gratis knipbeurt

Voor zijn metamorfose schakelt hij de hulp in van een professional bij de Gary Manuel Studio in Seattle. Zijn haar blijkt maar liefst 25,5 cm lang te zijn, dus er moet flink worden geknipt. Hiervoor is hij bij de studio aan het juiste adres: de kappers geven namelijk gratis knipbeurten aan mensen die hun haar willen doneren.

Eindresultaat

Grappig detail: Jon is de eigenaar van Hoopsmiles, een bedrijf dat dat mensen blij maakt door middel van hoelahoep-sessies. Jon kan het dan ook niet laten om tijdens de bedrijven door zijn talent te showen. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk maar om één ding en dat is het eindresultaat: Jon is dolblij met zijn nieuwe kapsel en het goede doel waar hij het haar aan heeft gedoneerd ook!

