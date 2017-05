Déze hit van V&D keert terug in een andere winkel

Aan het einde van de zomervakantie naar de Schoolcampus van V&D om je schoolspullen voor het komende jaar in te slaan: het was voor veel scholieren een traditie. V&D is niet meer, dus de Campus ook niet. Maar er is goed nieuws!

De Schoolcampus wordt namelijk onderdeel van Albert Heijn. Dit jaar liggen de leukste agenda’s, kaftpapier en schriften bij Albert Heijn in de schappen. En maandag zijn de eerste agenda’s al verkrijgbaar.

Shop-in-shop

Een aantal ondernemers kocht het merk Schoolcampus van V&D en brengt het nu als een soort shop-in-shop bij Albert Heijn terug op de markt. Hoe de campus het gaat doen in zo’n andere omgeving is voor de ondernemers ook nog de vraag. Eind juni is de volledige collectie verkrijgbaar in de grootste Albert Heijn-filialen. Inclusief de producten van Paul Frank, Supertrash en Replay en een eigen, nieuwe collectie.

Andere merken

Ander goed nieuws is ook dat de groep ondernemers merken als Liv en Soho weer op de markt willen brengen, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben.



