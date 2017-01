Hond wordt internethit nadat zijn baasjes van elkaar scheiden

Een huwelijk kan vreemd lopen. Zo weet ook Rafael Mantesso. Op zijn 30e verjaardag verliet zijn vrouw hem, en tot overmaat van ramp nam ze de halve inboedel mee. Behalve hun hond, Jimmy Choo.

Kookgerei, servies, meubels, alle foto’s van hun samen – alles nam de ex-vrouw van Rafael mee. Maar Jimmy, de bulterriër van de twee, liet ze achter. In plaats van wrok te koesteren of een complot te smeden om haar terug te pakken, besloot Rafael de pijnlijke situatie om te zetten in iets positiefs. Hij had immers zijn grote vriend Jimmy nog.

En precies hij werd zijn grootste inspiratiebron. “Met alleen Jimmy als gezelschap, haalde ik ineens inspiratie uit mijn witte muren en mijn beste vriend. Ik besloot foto’s te maken van Jimmy wanneer hij in het huis aan het spelen of slapen was. Zodra hij stil lag pakte ik een marker en tekende ik een compleet nieuwe wereld om hem heen”, vertelt hij aan Bright Side.

Geluk vinden

Door deze plotselinge artistieke ingeving voelde Rafael zich een stuk gelukkiger. “Het voelde alsof mijn inspiratie voor tekenen, voor kunst en voor het leven terugkwam.” Inmiddels heeft hij een complete fotoserie gemaakt met Jimmy in de hoofdrol. En deze kiekjes met cartoons plaatst hij regelmatig op zijn Instagramaccount.

De foto’s van Jimmy werden zo goed ontvangen dat het Instagramaccount inmiddels 607 duizend volgers telt. Onlangs heeft Rafael zijn eerste boek gepubliceerd met alle foto’s van Jimmy erin. Zijn optimisme verdient wat ons betreft een bokaal!

