De afgelopen tijd is hond Duck meerdere keren uitgevallen naar Aniek, haar vriend en de kinderen. Ze twijfelen nu of de hond nog wel bij het gezin kan blijven. “Hij springt tegen iedereen op. Hij krabt onze jongens helemaal open.”

Als laatste redmiddel schakelen Lydia en haar vriend hondendeskundige Aniek in. Aniek (die de fijne kneepjes van het vak leerde van the one and only Cesar Millan!) constateert dat het leiderschap is overgedragen aan de viervoeter. Wat te doen? Is de situatie nog te redden? In bovenstaande video probeert Aniek de wanhopige baasjes te helpen.

Bron & beeld: Linda.TV